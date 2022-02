Reprodução Homem gira no ar após ser atingido por carro, cai e sobrevive

Um pedestre que andava pelo acostamento de uma rodovia em Goiás foi atropelado de forma violenta, girou no ar, caiu e mesmo com o impacto, sobreviveu. O caso aconteceu na última terça-feira, 8,na GO-156, em Itaberaí. Imagens de câmera de monitoramento flagraram o exato momento que o acidente aconteceu.

As imagens mostram o homem caminhando pelo acostamento. Um carro branco vem em direção à vítima e a atinge de cheio. O homem foi arremessado alguns metros à frente e cai rolando no chão. Segundo a Polícia Militar informou para a TV Globo, a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle quando foi pegar um objeto no banco do passageiro.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Após o acidente, o motorista prestou socorro e responde em liberdade, já o pedestre ferido foi levado para o hospital e recebeu alta no final do dia.