Agentes da 66ª DP (Piabetá) prenderam um advogado acusado de matar o namorado de sua ex-mulher. Antônio Passos Costa de Oliveira, que já foi procurador-geral da Arquidiocese do Rio, fez seis disparos contra o engenheiro eletrônico, escritor e fotógrafo português Rolando Manuel Morgado Simões, na rua da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, em 2011. Ele já tinha tentado matar a advogada Regina Márcia D'Ávila durante o casamento dos dois, que durou 15 anos.

De acordo com as investigações, Antônio não se conformava com a separação, ocorrida em 2009. Cerca de dois anos depois, Regina e Rolando se preparavam para levar para a escola o filho dela, de 13 anos, quando foram surpreendidos pelo advogado. Assim que o portão da garagem do prédio do casal abriu, na Rua Afonso de Taunay, ele entrou na frente do Audi dirigido pela ex-mulher e sacou a arma.

Em depoimento na DHC, a advogada contou que pensou em acelerar, mas, com receio de o adolescente, que estava no banco de trás ser ferido, acabou parando o veículo. O engenheiro então desceu, pediu que o advogado se acalmasse e acabou baleado na perna e no pescoço. Já ela foi ferida de raspão na cabeça.

Ao ser preso em flagrante, Antônio contou que temia que a ex-mulher levasse o filho para viver em Portugal:

"Fui conversar com ela, pedir que não levasse meu filho embora. Ele não podia sair sem minha autorização. Nunca bati em ninguém. Atirei porque não sabia quem estava no carro".

A versão foi desmentida por Regina:

"Ele nunca aceitou a separação e vivia me ameaçando de morte", disse a advogada, na época.

Ainda segundo o inquérito, Regina e Rolando, que vivia em Elvas, a 212km de Lisboa, se conheceram em um site de relacionamentos durante o conturbado processo de separação que ela vivia com Antônio desde 2006. Os dois só se conheceram pessoalmente em outubro de 2009.

Em um blog mantido pelo engenheiro, ele publicou uma foto deles na Praia de Copacabana e, em um dos comentários, uma de suas filhas chegou a escrever que desconhecia a mulher: "Que eu saiba, ele ainda é casado”, postou.

As investigações apontaram que Rolando havia visitado o Brasil diversas vezes desde 2004 e, naquele momento, estava no país havia cerca de suas semanas e tinha passagem de retorno a Portugal marcada para 22 dias depois.

Já Antônio havia se tornado destaque do carnaval de 2000, por, representando a Arquidiocese do Rio, ter conseguido tirar do desfile da Unidos da Tijuca a imagem da Nossa Senhora da Boa Esperança e uma cruz, que seriam exibidas em carros alegóricos. Em 1989, ele também havia conseguido impedir que a Beija-Flor desfilasse com a imagem do Cristo mendigo, no enredo "Ratos e urubus, larguem a minha fantasia".

O advogado foi indiciado por tentativa de homicídio, homicídio qualificado e porte ilegal de arma, tendo ficado detido preventivamente por seis meses e sendo solto em fevereiro de 2012. Em 2019, foi novamente decretada sua prisão preventiva e ele estava foragido da Justiça desde então. Antônio foi localizado, nesta quarta-feira, dia 9, no Recreio dos Bandeirantes.