Vivendo os efeitos mais severos da maior cheia em 20 anos do Rio Tocantins , segundo as autoridades locais, a cidade de Marabá, no sudeste do Pará, começa a buscar dia a dia sua restruturação. Num cenário onde pelo menos 3.618 famílias precisaram deixar suas casas ou mesmo ficaram ilhadas, a prefeitura programa que irá promover, só nesta quarta-feira, 425 mudanças de pessoas para abrigos ou casa de parentes. Na terça-feira (18), 208 moradores já tinham sido movidos.

Segundo as últimas informações divulgadas pela Defesa Civil municipal, o nível do Rio Tocantins alcançou a marca de 13,9 metros na manhã desta quarta-feira. Ao todo, são 688 famílias em abrigos, 2.030 desalojadas e abrigadas na casa de parentes ou pagando aluguel, 435 famílias ilhadas, além de 465 famílias ribeirinhas atingidas diretamente pela cheia. A cidade conta com pelo menos 22 abrigos — sendo três não-oficiais. A comunidade atingida está sendo cadastrada, e são recebidas doações de cestas básicas e itens de higiene pessoal.

O governo estadual do Pará, por exemplo, afirma que já encaminhou três caminhões de donativos para Marabá, que chegaram no último domingo (16). São colchões, kits de higiene e limpeza, e cestas de alimentos, que serão entregues a quem foi atingido. A expectativa é de que mais itens sejam encaminhados nos próximos dias.

'Da minha casa dá para ver só o telhado'

O estado também começou esta semana a fazer triagem nos abrigos para cadastrá-los no programa governamental de auxílio "Recomeçar", que é oferecido em caráter emergencial e dá às famílias em situação de vulnerabilidade o valor de um salário mínimo, R$ 1.212. Nesta segunda, agentes do estado e homens da Defesa Civil estiveram num abrigo onde 33 famílias estão vivendo provisoriamente.

"A minha casa ficou alagada, queimou a geladeira, perdi o colchão, queimou tudo, a casa está debaixo d'água", relatou o autônomo José Alexandre Lameira, de 32 anos, que buscava o auxílio.

A dona de casa Maria de Fátima da Silva, de 54 anos, também buscou fazer o cadastro no abrigo e conta que perdeu tudo o que tinha com a enchente.

"Da minha casa dá para ver só o telhado porque a água já tomou conta. Molhou tudo, perdi geladeira, colchão, armário, tudo que tenho está no abrigo que me levaram. Moro eu, meu esposo e meu neto."

Desde o fim de dezembro, homens do Exército, enviados pelo Comando Militar do Norte (CMN) também tem auxiliado a população por conta da enchente. Os militares têm ajudado, sobretudo, nas mudanças dos moradores, que tiveram suas residências atingidas pelas enchentes, como na preparação, no transporte e na distribuição de cestas básicas. Nesta operação, cerca de cem homens estão empenhados em apoio à Defesa Civil e Bombeiros, não só em Marabá, mas também em Tucuruí (PA), Imperatriz (MA) e São Miguel do Tocantins (TO).

Banco de sangue em 'estado crítico'

Se por um lado há o drama de quem perdeu tudo com a enchente, há também o problema grave causado pela natural falta de doadores de sangue da cidade, reflexo da situação de calamidade pública que vive o município de 283 mil habitantes.

De acordo com o Hemocentro Regional de Marabá, os estoques de sangue estão em estado crítico, e as poucas bolsas armazenadas só atendem demanda de mais um dia. Nesta última terça-feira (18), apenas 12 bolsas de sangue foram coletadas, quando o ideal seriam 50. Antes da cheia, já havia menos coletas por conta da chuva e do surto de gripe e Covid-19 na região.

Animais resgatados no telhado das casas

Com a cheia, e o fato de muitos animais, domésticos e de rua, terem acabado sido deixados para trás, o Corpo de Bombeiros articulou um projeto chamado "Resgatando e doando com amor". Os militares circulam com canoa e equipamentos pelas áreas mais afetadas em busca dos bichinhos, que muitas vezes são encontrados assustados e desnutridos nos telhados das casas, alimentam e em seguida encaminham para abrigos e lares provisórios. Nesta terça, eles estiveram na Avenida Pará, no bairro Santa Rosa, que estava submersa.

"A maioria dos animais são abandonados e estamos aqui para dar apoio na ação de resgate e alimentação", diz o soldado Weverson Silva, do Corpo de Bombeiros de Marabá.

Quando a equipe não consegue resgatar o animal, deixa ração para alimentá-lo. Para conseguir realizar o trabalho, o projeto conta também com ajuda de voluntários, que são mobilizados por meio das redes sociais.

"Esse é o primeiro ano dessa trabalho, pois estamos em uma situação crítica, água nunca havia chegado a essa altura em 20 anos, e tivemos muitos pedidos de resgate e tivemos que tomar a frente. Nós já conseguimos pegar 30 gatos e contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros para isso", relata Cíntia Piedade, coordenadora do projeto.

O Corpo de Bombeiros do Pará orienta aos tutores para que, no caso de enchentes, procurarem um lugar seguro para minimizar a ansiedade dos animais, levá-los com a família para abrigos ou casas de parentes. O animal deve ser impedido de beber água parada ou consumir alimentos estragados. Os tutores também precisam ter cuidado para não chegarem perto de tomadas elétricas ou fontes de energia.