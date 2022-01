Defesa Civil/Tocantins Nível do rio Tocantins continua subindo e 3 mil famílias são afetadas

O nível do rio Tocantins, que banha o município de Marabá, no Pará, ultrapassou os 13 metros nesta terça-feira, 18. O rio está atingindo agora 13,4 metros, mais de 6 metros acima do nível normal. Com isso, já são quase 3 mil famílias atingidas pelas cheias, entre desabrigados e pessoas que perderam móveis e outros bens.

Atualmente, cerca de 600 famílias estão distribuídas entre os 17 abrigos da cidade; Outras cerca de 1.200 estão em casas de parentes, amigos ou alugaram um lugar para ficar. Há ainda 346 famílias ilhadas e 401 famílias ribeirinhas.

Desde dezembro do ano passado as cheias começaram a assolar a região. No início de janeiro, a prefeitura de Marabá decretou situação de emergência e as ruas por onde pedestres e carros passavam estão tomadas por canoas e lanchas. De acordo com a prefeitura da cidade, essa é a pior cheia dos últimos 20 anos.

O Governo do estado prometeu um auxílio de R$ 1.212, que deve começar a ser pago nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil, os critérios para o recebimento do auxílio são: "possuir renda familiar de até três salários mínimos, residir em imóvel que tenha sido direta e gravemente atingido pelas fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos".

Alguns locais estão aceitando donativos para repassar às famílias afetadas. Confira a lista e saiba como ajudar:

- Sede da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (SEASPAC): Travessa da Fonte, bairro Amapá, Marabá (em frente ao CAP e ao lado do Ministério Público Estadual)

- Sede da Defesa Civil Municipal: Rua 7 de Junho, nº 1020, Marabá Pioneira. A arrecadação é das 8 às 16 horas. Os itens prioritários são alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas e artigos de cama, mesa e banho.