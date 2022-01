Reprodução Céu em Brasília

Os moradores de Brasília se surpreenderam, no final da tarde desta terça-feira (18), com uma formação de nuvens diferente e que rendeu diversas fotos que circularam na internet. O motivo? A forma de um cogumelo que se parece muito com uma bomba atômica.

Reprodução Céu em Brasília

Nas redes sociais, os internautas falavam, em tom de brincadeira, se o fenômeno seria uma bomba atômica ou um disco voador.

Segundo especialistas, o fenômeno recebe o nome de cúmulo-nimbo e uma das principais características é o formato de bigorna que se forma no topo.

Veja mais fotos na sequência:

Reprodução Céu em Brasília

