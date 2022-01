Oswaldo Corneti/Fotos Públicas Rodízio municipal de veículos em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego ( CET ), libera a partir de amanhã (19/01), profissionais de enfermagem do rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo. A medida valerá, a princípio, até o final do mês de fevereiro.

Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem realizarão o cadastro de seus veículos junto ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN SP) — a exemplo do que já é realizado com os médicos no CREMESP — e o COREN encaminhará para a CET os dados para que os veículos sejam cadastrados e recebam autorização especial para que sejam liberados do rodízio municipal.

A medida vale para os residentes na Região Metropolitana de São Paulo que atuem nos serviços públicos de saúde municipal, estadual ou federal prestados no Município de São Paulo, comprovado o exercício dessa atividade profissional pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

