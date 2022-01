Reprodução: TV bandeirantes Homem pescando na enchente em SP

Durante os fortes temporais no final da tarde desta terça-feira (18) na capital de São Paulo, um homem começou a pescar nas águas de enchente em frente a um estabelecimento na Vila Penteado, Zona Norte.

A imagem acima mostra um homem não identificado segurando uma vara de pesca na esperança de achar um peixe.

A cidade de São Paulo encontra-se em estado de atenção neste momento devido as fortes chuvas. No momento, as principais zonas de alagamento são as Zonas Leste, Norte, Centro e Tietê, segundo a Defesa Civil.



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP (CGE) ainda anunciou Estado de Alerta Urgente na Zona Norte, na Subprefeitura da Casa Verde, por conta de um transbordamento do córrego Mandaqui na altura da Av. Eng. Caetano Alvares com a Rua Zilda.

As fortes chuvas de verão ocorrem por conta do calor e da entrada de uma brisa marítima na cidade. Ainda, há potencial para precipitações fortes, granizo e rajadas de vento na capital paulista.

A Defesa Civil da cidade pede que os cidadãos se abriguem e não enfrentem os alagamentos.