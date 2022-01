Reprodução Perseguição termina em troca de tiros na Avenida Brasil

Uma perseguição policial a bandidos em um carro roubado na Avenida Brasil, altura da Penha Circular, terminou em uma troca de tiros entre PMs e os criminosos, na noite desta sexta-feira (14), e assustou motoristas que passavam pela via expressa. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 22º BPM (Maré) observou que os homens dentro do veículo estavam em atitude suspeita e tentou realizar a abordagem. Após o chamado, os suspeitos aceleraram para fugir e atiraram. Houve o confronto e a viatura foi atingida por disparos. Ninguém ficou ferido.

Os tiros acertaram o pneu da viatura, que não conseguiu alcançar o carro dos suspeitos. Um motorista que transitava na via conseguiu filmar o acontecimento. CONFIRA:

Viatura é atacada por traficantes após dar ordem de parada na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, a troca de tiros e a perseguição ocorreu na altura da Cidade Alta. Motorista que estava em outro carro filmou e parece não se assustar com a cena. pic.twitter.com/cLc4tODREy — Renato Souza (@reporterenato) January 15, 2022





Viatura é atacada por traficantes após dar ordem de parada na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, a troca de tiros e a perseguição ocorreu na altura da Cidade Alta. Motorista que estava em outro carro filmou e parece não se assustar com a cena.