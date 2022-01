Reprodução Incêndio em prédio em Humaitá-RJ

Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado (15), o centro comercial Cobal do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 6h e em cerca de 30 minutos conseguiu controlar o fogo no local.





Os agentes permanecem nos arredores do edifício para o trabalho de rescaldo. Segundo a corporação, não houve vítimas.





Até o momento não há informações sobre o que teria causado o incêndio. O local é conhecido como um dos mais dinâmicos polos gastronômicos do Rio com cerca de 10 mil m² de área e é considerado o primeiro sacolão da cidade.