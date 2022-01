USP Imagens Registro de edição antiga do Vestibular Fuvest

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) aplica neste domingo e na segunda-feira as provas da segunda fase de provas, que seleciona alunos para 11.147 vagas da Universidade de São Paulo (USP) em 2022. Confira a lista dos locais de prova.

As provas começam a partir das 13h nos dois dias e a saída definitiva dos candidatos é permitida a partir das 15h. No domingo, serão realizadas as provas de Português e Redação. Já na segunda-feira, os candidatos farão provas de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

Pelo menos 8.211 dessas vagas serão destinadas à seleção feita pelo vestibular da Fuvest. As outras 2.936 vagas serão destinadas pela USP para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Enem).

A USP divulgou na última quarta-feira que os candidatos poderão acompanhar a correção das principais questões nos mesmos dias das provas, ao vivo, a partir das 20h. Professores do cursinho pré-vestibular MedEnsina selecionarão as questões mais complexas para corrigir de forma comentada, já que o exame da segunda fase é composto de questões dissertativas. A transmissão será pelo Canal USP no YouTube e pela Rádio USP na internet ou na frequência 97,3 FM em São Paulo e 107,9 FM em Ribeirão Preto.

Para a aplicação das provas, a Fuvest manteve uma série de medidas sanitárias para preservar a saúde dos candidatos, como o uso de máscaras cobrindo nariz e boca, o distanciamento entre os candidatos, uso de álcool em gel e a proibição de alimentação dentro das salas.

O único material essencial para a realização da Fuvest é a caneta esferográfica “azul”, mas o uso de lápis e borracha para rascunho também é permitido. Celulares e relógios de pulso deverão ser desligados e mantidos em um envelope lacrado, fornecido pelo fiscal, durante toda a prova.

A primeira fase do vestibular foi no dia 12 de dezembro, com prova de múltiplas escolhas sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química, além de questões interdisciplinares.