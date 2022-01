Reprodução Deslizamento de terra destrói casas históricas em Ouro Preto-MG

Um deslizamento de terra, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), atingiu a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e destruíu imóveis históricos na região do Morro da Forca - no centro histórico. O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Diogo de Vasconcelos e Pacífico Homem com a Praça Cesário Alvim. Assista:

🚨AGORA: Parte de um morro desabou em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais



pic.twitter.com/xByHSKQcmd — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) January 13, 2022









Acaba de descer o Morro da Forca em Ouro Preto, 3 casarões foram engolidos, essa zona fica a uns 100 metros da praça tiradentes. pic.twitter.com/cqD0L4wt1P — Tiago sem H mesmo. (@eutiagomiranda) January 13, 2022





Leia Também

Segundo apuração realizada pelo Portal iG, o acidente não deixou vítimas. Isso porque, segundo o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, a área já encontrava-se isolada previamente devido possibilidade de um deslocamento de terra na região. A Defesa Civil presta auxílio no local.







Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte do solo cede e derruba as construções. É possível observar que um pavimento e um casarão são destruídos pelo impacto, bem como as redes de fiação e o sistema elétrico.