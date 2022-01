Montagem iG / Fotos: Instagram / Reprodução Criança pendurada em varanda assustou moradora, que buscou alertar a família do menino

Uma moradora de Cachoeiro do Itapemirim ( ES ) se assustou ao olhar pela janela de sua residência e avistar uma criança numa casa do outro lado do rio se pendurando pela varanda, como se tentasse colocar os pés na água, que havia aumentado de nível e quase batia no andar onde mora.

"Cuidem das suas crianças! Atenção máxima não só nesse momento de enchente!!", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram neste domingo, dia 9.

Assista:





Nos stories do Instagram, ela contou que sua primeira reação foi filmar aquela cena para que pudesse depois servir de ajuda caso o menino caísse. O pequeno, contudo, conseguiu entrar de volta no imóvel, mas a maquiadora Aline Grolla não sossegou e decidiu que precisava encontrar a família do garoto para alertá-la dos riscos.

"Gente, o vídeo que eu postei, nossa, fiquei muito apavorada quando vi aquele menino pendurado da varanda. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem reação. Eu só filmei, porque se aquele menino caísse dentro do rio, eu tinha que mostrar pra alguém, eu tinha que contar pra alguém o que aconteceu. E o menino não caiu, voltou pra dentro de casa. Mas eu falei 'ele pode fazer aquilo de novo'", relatou Aline na rede social.

Diante da preocupação, ela disse que pegou o carro, atravessou a ponte e, do outro lado do rio, tentou buscar a residência da criança que estava se pondo em risco. Enquanto isso, a moradora contou ter visto uma viatura da polícia, a quem pediu ajuda.

"Eu não achava onde que era a casa, porque de trás da casa, não dá pra você saber qual casa que é do outro lado da rua. Aí estava passando um carro de polícia, parei o carro do policial, perguntei a ele se podia me ajudar e mostrei o vídeo", acrescentou.

Em seguida, Aline disse que recebeu apoio dos agentes para localizar o imóvel da criança, de forma que eles passaram a questionar vários moradores daquela área, com base nas imagens gravadas havia pouco tempo.

"Encontramos a casa da mãe dessa criança que estava se pendurando e, nossa, foi um alívio. Mostrei o vídeo pra mãe da criança; ele com certeza vai dormir com a bunda quente", concluiu a maquiadora, com risos de nervoso.