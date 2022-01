Divulgação Mãe denuncia que a filha, de 6 anos, recebeu um choque dentro de uma loja do Shopping Itaipu Multicenter, em Niterói

Uma mulher denuncia que sua filha, de 6 anos, recebeu uma descarga elétrica dentro de uma lanchonete do Shopping Itaipu Multicenter, na Região Oceânica de Niterói, Região Metropolitana do Rio , na última segunda-feira. Segundo Michelle Moraes, a filha foi atingida quando escolhia um lanche e encostou em uma barra de ferro, instalada em frente ao balcão. Ela relatou o ocorrido em suas redes sociais e afirmou não ter recebido qualquer ajuda do centro comercial. O shopping informou que entrou em contato com o lojista e está apurando o que aconteceu.

"Ainda sem muita coragem para lembrar do que aconteceu com minha filha. Mas estou aqui para alertar. Segunda feira, dia 3, na loja Compão que fica dentro do Shopping Itaipu Multicenter, minha filha de 6 anos encostou na barra de ferro de ferro que fica no balcão quando iríamos escolher nosso lanche", desabafou a mãe nas redes sociais.

Michelle conta ainda que demorou alguns segundos para perceber ocorrido, mas em seguida “bateu” na mão da menina, que se soltou da barra. Ela disse ainda que a filha chegou a ficar inconsciente e que uma médica que passava pelo local prestou socorro e a orientou que levasse a criança imediatamente a um hospital.

“Até eu me ligar que ela estava tomando choque não sei quantos segundos durou. Bati na mão dela quando percebi e só assim a mãozinha dela soltou. Peguei minha filha no colo, ela se mijou toda na hora e, por alguns segundos não respondia o que eu falava com ela. Mas Deus é maravilhoso. Em poucos segundos ela retornou à consciência. Tinham muitas pessoas na hora no local como testemunha. Inclusive uma médica que veio socorrer e falou para eu correr para o hospital“.

A criança foi levada para o Hospital Itaipu, também na Região Oceânica. Segundo a mãe, após passar por alguns exames, ela não apresenta nenhuma sequela. Ainda em seu relato, Michelle disse que tanto o shopping como a loja não prestaram socorro à filha:





“Ainda escrevo isso chorando, pois aquela imagem da minha filha nunca sairá da minha mente. O pior dia da minha vida”.

O Shopping Itaipu Multicenter informou ao GLOBO que está apurando com o lojista sobre o ocorrido relatado pela mulher, e que ainda não há detalhes sobre o fato.