Reprodução Rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza

A rainha de bateria da União da Ilha, Juliana Souza, confirmou, através de sua assessoria de imprensa, que testou positivo para covid-19 pela segunda vez.

A pouco mais de um mês do carnaval, a musa, teve o teste confirmado confirmada na noite desta terça-feira, 04, e avisou sobre o resultado, pelas redes sociais, para alertar a todos que tiveram contato com ela durante as festividades de fim de ano, para que também façam o teste.



“Se cuidem e usem máscaras. Estou bem. Em breve enviarei mais notícias” , alertou Juliana, que vinha tomando todos os cuidados, e chegou as duas doses da vacina.

A rainha, que foi oficialmente coroada pouco antes do natal, não estará presente nos próximos ensaios e seguirá em casa de acordo com as recomendações médicas para o caso. “Torçam por mim e minha família”, pediu.