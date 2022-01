Twitter/ @GovernoMA Registro das chuvas na cidade de Mirador, no Maranhão





Após as chuvas devastarem cidades baianas ao longo do mês de dezembro, estragos também foram registrados em municípios do Maranhão. Imagens de cidades como Mirador e Imperatriz, por exemplo, mostram imóveis quase completamente submersos.



Não há registro de mortes no estado, mas a chuva também afetou a população de Barra do Corda, Jatobá, Grajaú e outros municípios.



No Twitter, o governo maranhense tem divulgado as ações de resgate de pessoas e assistência social por meio de doações. "Uma operação de auxílio à população já está sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros", publicou a gestão na terça-feira (4).

Leia Também

Em Mirador, a cheia do rio Itapecuru provocou alagamento em vários pontos da cidade. Uma operação de auxílio à população já está sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com a @secidma #Maranhao #Nordeste pic.twitter.com/VKZlJkHHWd — Governo do Maranhão (@GovernoMA) January 4, 2022





O governador Flávio Dino, que testou positivo para a Covid-19 ontem, também disse que tem acompanhado as ações governamentais. "Bombeiros e equipe da saúde [estão] presentes na cidade para apoiarem a prefeitura na assistência a desabrigados", compartilhou, ao falar sobre a situação de Maridor.





No site oficial do governo, um texto indica a entrega de 3,9 mil cestas básicas para os cidadãos afetados nesta quarta (5). Um comitê com órgãos do estado também foi montado para auxiliar na resolução dos problemas.