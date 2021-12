Reprodução/Pixabay Goiás

Cerca de 400 famílias foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias no município de Cavalcante, em Goiás. De acordo com o governo estadual, as chuvas provocaram alagamento e destruíram pontes, deixando muitos desabrigados e isolados. Uma operação de ajuda foi montada e cerca de 600 cobertores e 600 cestas básicas serão entregues nos próximos dias às famílias atingidas pelas chuvas.

Os cobertores e alimentos serão distribuídos para moradores das comunidades quilombolas do Vão das Almas, Vão do Moleque e do Rio Bonito, localizados na região da Chapada dos Veadeiros. As chuvas abriram uma cratera na rodovia que liga Alto Paraíso de Goiás a Teresina de Goiás. Além de Cavalcante, o município de Niquelândia, no norte do estado, também foi atingido e duas pontes foram derrubadas pelas águas.

Tocantins

No estado vizinho, Tocantins, a preocupação é com o volume de água do Rio Tocantins e de diversos afluentes, que subiu após as chuvas dos últimos dias. A cheia no rio atingiu os municípios de Miracema, Paranã, Peixe e Rio dos Bois. Até o momento, 78 pessoas desses municípios precisaram ser retiradas de suas casas e levadas para alojamentos temporários ou casas de parentes, como medida de segurança.

Ontem (28/12), o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, determinou a distribuição de 1000 cestas básicas às famílias impactadas pelas cheia do rio. De acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, serão distribuídas 550 cestas em Paranã, 100 em Peixe, 200 em Miracema e 150 em Rio dos Bois.