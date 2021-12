Reprodução Bolsonaro é criticado por ausência em tragédia baiana

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), gerou revolta nas redes sociais após divulgar sua chegada no litoral do estado de Santa Catarina, onde vai passar a virada de ano. O motivo das críticas é o fato do mandatário viajar para o sul enquanto a Bahia passa por uma tragédia ambiental, com chuvas incessantes nos últimos 30 dias e que resultaram em 20 mortos e pelo menos 470 mil pessoas afetadas.

No Twitter, a hashtag #BolsonaroVagabundo chegou aos Trending Topics e já somava mais de 10,5 mil publicações na manhã desta terça-feira. Além do povo, algumas autoridades também usaram a rede social para mostrar seu descontentamento. O deputado federal Nilto Tatto (PT-SP), que foi à Bahia ainda nas primeiras chuvas, foi um dos que usaram o tópico para criticar o presidente:

Na Bahia, em Minas e Tocantins, a tragédia das enchentes. No Rio Grande do Sul, a seca inclemente. Em todo o Brasil Covid19 segue ceifando vidas.

E o Presidente da República, em férias, se dedica a combater as vacinas defender a liberação de armas. #BolsonaroVagabundo — 🇧🇷 Nilto Tatto - #ForaBolsonaro 🍀 (@NiltoTatto) December 28, 2021





O deputado ainda fez uma comparação da postura de Bolsonaro com a do ex-presidente Lula, que sobrevoou as cidades afetadas pelas chuvas em Santa Catarina no ano de 2008.

Qd aconteceu a tragédia de SC, o presidente @LulaOficial liberou R$ 1,6 bi p/ atingidos pela chuva,um pacote de ajuda para os afetados, crédito a empresas e Fundo de Garantia para reconstrução de casas. E disse q foi a pior tragédia ambiental já ocorrida! https://t.co/9inuN2CBpQ — 🇧🇷 Nilto Tatto - #ForaBolsonaro 🍀 (@NiltoTatto) December 28, 2021









O senador Fabiano Contarato (PT-ES) também aproveitou o momento para criticar Bolsonaro e prestar solidariedade à Bahia.



A Bahia sofre uma emergência terrível enquanto o Presidente curte suas férias como se nada ocorresse. O Brasil não pode fechar os olhos a seus compatriotas nesse momento de dor e necessidade! Minha solidariedade ao povo baiano! https://t.co/YiXX6ZuePx — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) December 28, 2021

Alguns usuários fizeram montagens com fotos do presidente pescando ao lado de imagens das enchentes na Bahia.

Bolsonaro Vagabundo vai passar férias em Santa Catarina e a nossa Bahia com mais de 430 MIL pessoas atingidas pelas chuvas e 20 mort4s por COVID-19. CADEIA! #BolsonaroVagabundo pic.twitter.com/BYUNHVYhYY — Bolsonaro Genocida 🏴🇧🇷 (@do_genocida) December 28, 2021





Outros internautas chegarama conferir a agenda do mandatário, que mostra que não há nenhum compromisso oficial marcado para o dia.

A Bahia debaixo d'agua enquanto o presidente tira folga, fingindo que o povo não existe. Lembrem-se disso em 2022 #BolsonaroVagabundo pic.twitter.com/BJjZKielXE — Ale Santos (@Savagefiction) December 28, 2021





A internet também deu atenção ao tópico “Presidente da República”, que se tornou um dos mais comentados do Twitter - tanto por críticos quanto por apoiadores de Bolsonaro. Líder da minoria na Câmara, o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) compartilhou uma foto do presidente em um momento de lazer ao lado de um vídeo que mostra um morador que teve sua casa atingida pelo temporal e disse que atitude do mandatário é "o retrato de um país sem governo".



O retrato de um país sem governo. Enquanto brasileiros morrem e perdem suas casas na Bahia, o presidente da República curte as férias em Santa Catarina como se nada estivesse acontecendo. pic.twitter.com/WGoo6YQLYL — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 27, 2021





Ministros são enviados para a Bahia para representar Bolsonaro

Quando os dois tópicos estavam em alta na rede social, o perfil oficial de Bolsonaro fez uma publicação anunciando a medida provisória (MP) que destina R$ 200 milhões para o Ministério da Infraestrutura. O recurso deve ser usado para reconstruir rodovias danificadas por chuvas na Bahia, no Amazonas, em Minas Gerais, no Pará e em São Paulo.

“Determinei edição de MP de Crédito Extraordinário, no valor de R$ 200 milhões, a fim de viabilizar, no DNIT, a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificadas pelas chuvas nos estados da Bahia (mais afetado), Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo” , escreveu.

- Determinei edição de MP de Crédito Extraordinário, no valor de R$ 200 milhões, a fim de viabilizar, no DNIT, a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificadas pelas chuvas nos estados da Bahia (mais afetado), Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo. pic.twitter.com/lXXIfwqkLs — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2021





A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, usou a rede social para anunciar que está a caminho da Bahia, acompanhada dos ministros Rogério Marinho, de Desenvolvimento Regional, e Marcelo Queiroga, da Saúde.

“A caminho de Ilhéus/BA na companhia dos ministros Rogério Marinho e Marcelo Queiroga, o secretário Marcelo Sampaio e médicos do SUS para atendimento às famílias afetadas pelas enchentes. Ministro João Roma Neto já está lá. Ordem do presidente Bolsonaro é de não deixar ninguém para trás” , escreveu Damares.

A caminho de Ilhéus/BA na companhia dos ministros @rogeriosmarinho e @mqueiroga2 , o secretário @Marceloscf2 e médicos do SUS para atendimento às famílias afetadas pelas enchentes. Ministro @joaoromaneto já está lá. Ordem do PR @jairbolsonaro é de não deixar ninguém para trás. — Damares Alves (@DamaresAlves) December 28, 2021