No fim da manhã de hoje, o governador da Bahia , Rui Costa , sobrevoou a região afetada pelas chuvas que caíram no estado e afirmou que a água não para de subir, embora a chuva tenha parado.

O governador participou de uma reunião com técnicos de várias áreas na base de apoio da Força-Tarefa de comando único para os efeitos das chuvas na Bahia, no município de Ilhéus. O trabalho está centrado na ajuda às cidades que sofrem com fortes temporais nas regiões Sul e Sudoeste e no Vale do Jequiriçá. Segundo Rui, ao menos 30 cidades estão sendo atingidas e registram alagamentos ou enchentes que deixaram vários imóveis embaixo d'água.

"Nossa preocupação é salvar vidas, tirar as pessoas das áreas de risco porque embora a chuva tenha parado, a água não para de subir", afirmou Rui.

O Governo orienta que os moradores de áreas de risco ou no curso de barragens sejam retiradas ou deixem suas casas.

"Vamos aumentar nossa estrutura de apoio e levar os recursos necessários para áreas remotas como Itapetinga e outras localidades do Sudoeste, Vale do Jequiriçá e outras regiões com o uso de aeronaves para levar de insumos e mantimentos até equipamentos com o objetivo de assegurar todo tipo de resgate ou socorro", disse Rui.

Nas redes sociais, Rui Costa publicou um vídeo antes de embarcar para a região afetada pelas chuvas.

"Minha solidariedade a todos que foram impactados por essa tragédia. Não vamos medir esforços para recuperar esse prejuízo. Também desembarcam hoje no sul do estado os secretários da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e da Saúde, Tereza Paim, além do senador Jaques Wagner", escreveu.