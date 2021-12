Reprodução/TV Tem Bombeiros resgataram três corpos que estavam no veículo

O Corpo de Bombeiros resgatou três corpos que estavam no Rio Paranapanema, no interior de São Paulo. As vítimas estavam em um carro que se chocou contra um caminhão ao realizar ultrapassagem na Rodovia Raposa Tavares na última terça-feira (22).

Segundo o boletim de ocorrência, após a batida, os veículos caíram da ponte que liga Paranapanema a Itaí (SP).

Equipes de cidades vizinhas, como Itaí, Avaré, Itapetininga e Sorocaba foram até o local para realizar o resgate das vítimas. De acordo com os bombeiros, o primeiro corpo a ser encontrado foi de um idoso que estava submerso entre o carro e o caminhão. Além dele, outras duas vítimas foram localizadas e encaminhadas para o IML.

O motorista do caminhão ainda não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, que segue com o resgate nesta quarta-feira. O condutor do outro caminhão, que foi ultrapassado pelo carro, apresentou ferimentos leves.

Segundo o G1, a perícia foi encaminhada para o local e o caso segue para investigação da Polícia Civil.