Sol entre nuvens e garoa marcam a previsão deste sábado (18) em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas divulgou que a mínima sera de 18°C e a máxima 23°C.

O sol aparece entre as nuvens, mas as temperaturas não devem subir muito. Com chuvas fracas e ocasionais, a umidade do ar na capital paulista oscila entre 55% e 95%.