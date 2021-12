Reprodução Minhocão em SP

A partir deste sábado (18), o Elevado João Goulart (Minhocão) ganhará mais espaços de lazer e conforto à população. A Prefeitura de São Paulo instalará duas novas estações de descanso, com bancos e tablados, na via aos finais de semana e feriados, quando ela está fechada ao tráfego de veículos. Agora, pedestres e ciclistas poderão contar com quatro áreas para descanso, situadas nos trechos acima do Terminal Amaral Gurgel, Praça Marechal Deodoro, Avenida Pacaembu e Rua General Jardim.

Esses espaços serão acompanhados por pintura lúdica nos canteiros centrais e laterais da via para ajudar os frequentadores do Minhocão a se localizarem. A estação de descanso Pacaembu receberá a cor verde. A estação General Jardim, que também começará a ser implantada neste final de semana, ganhará a cor amarela. Por outro lado, as estações Amaral Gurgel e Marechal Deodoro, instaladas em maio no Elevado, estarão sinalizadas com a cor vermelha.

Ao todo, a ampliação do mobiliário tático será composta por 36 praticáveis hexagonais, 4 bancos e tablados e 4 arquibancadas. O investimento da Prefeitura para a aquisição do mobiliário foi de R$ 803,8 mil, financiado com recursos com Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb).

Para o começo de 2022, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) prevê a instalação de novos espaços de convivência no Elevado. Ocupar de forma democrática os espaços públicos é uma das prioridades do governo municipal. A Prefeitura entende que a crise sanitária levou a uma maior valorização dos espaços de convivência ao ar livre por parte da população e está atuando para dar uma resposta à altura dos desafios e necessidades da cidade.

Desde o início deste mês, os frequentadores do Elevado aos sábados, domingos e feriados ganharam mais três horas para caminhar, andar de bicicleta, passear com seu pet ou descansar nos bancos e tablados. O novo horário de funcionamento para as atividades de lazer passou a ser das 7h às 22h.

Leia Também

Além disso, após 20 meses de fechamento por conta da crise sanitária na cidade, a Prefeitura voltou a liberar o uso do Elevado enquanto espaço de lazer de segunda a sexta-feira à noite. O período de abertura é das 20h às 22h.

Em maio, a SMUL, em parceria com a São Paulo Turismo (SPTuris), iniciou a implementação do mobiliário tático no Minhocão aos finais de semana feriados. Foram instaladas as primeiras estações de descanso com bancos e tablados de madeira nos trechos acima do Terminal Amaral Gurgel e Marechal Deodoro.

Os locais não foram escolhidos aleatoriamente. Por apresentarem áreas movimentadas e com poucas opções de assentos, lazer e possibilidades de transformação, a Praça Marechal Deodoro e o Terminal Amaral Gurgel – situados na parte inferior do Elevado - receberam, no final de 2020, unidades do Programa Centro Aberto. Ele proporciona espaços de convivência com bancos, mesas de piquenique, brinquedos e equipamentos de ginástica.

Para conectar os espaços de convívio dos Centros Abertos da Amaral Gurgel e Marechal Deodoro ao tabuleiro (parte de cima) do Elevado, a Prefeitura instalou dois acessos de pedestres no Minhocão. Também foram implantados gradis de segurança e portões de controle de acesso na parte de cima do Elevado para garantir a segurança dos frequentadores.

As ações desenvolvidas pelo poder público no Minhocão estão em sintonia com o avanço da vacinação contra a Covid-19 na capital e a redução das restrições para o funcionamento, em geral, da cidade. Importante destacar que, para o acesso e permanência no Minhocão, é preciso seguir o protocolo sanitário vigente. Permanece a recomendação para que as pessoas evitem aglomeração e higienizem sempre as mãos. O uso de máscaras segue obrigatório na cidade.