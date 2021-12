Reprodução Os servidores deixaram o edifício às pressas

Na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, a brigada de incêndio do Centro Administrativo São Sebastião, foi acionada na manhã desta sexta-feira (17/12) para identificar a origem de uma forte fumaça que preencheu os andares do prédio.

amigo meu na @Prefeitura_Rio até que mandam evacuar o prédio, por conta de incêndio.



Minutos depois descobrem que a fumaça na real era um churrasco que estavam fazendo DENTRO da prefeitura. — júlia (@jubsnow) December 17, 2021

De acordo com servidores, que deixaram o edifício às pressas, funcionários em clima de fim de ano resolveram fazer um churrasco. A confraternização teria sido realizada no 16° andar (terraço) do prédio da administração municipal, três pisos acima de onde fica o gabinete do prefeito Eduardo Paes.

Os servidores precisaram aguardar a liberação dos bombeiros civis para retornar às suas salas e lotaram o pátio. Procurada pelo Metrópoles , a Prefeitura do Rio negou a festa e informou, em nota, que “após uma inspeção feita pelo Corpo de Bombeiros no Centro Administrativo São Sebastião (CASS), nada de irregular foi encontrado e o prédio já foi liberado. A evacuação dos andares ocorreu para resguardar a segurança de servidores e visitantes”.

Nas redes sociais, algumas pessoas comentaram o ocorrido em tom de piada.

Esvaziaram o prédio da prefeitura do Rio pq alguém tá a fazendo churrasco no 13° andar e pensaram que era incêndio kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Juliana (@_azeved0_) December 17, 2021