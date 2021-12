Reprodução/Câmera de segurança VÍDEO: Funcionário pede comprovante de vacinação e é agredido no Pará

O restaurante Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, registrou um caso de agressão após um cliente agredir um funcionário do local que pediu seu comprovante de vacinação, na última quarta-feira (15). Assista:

O negacionismo violento. O recepcionista de um restaurante de Santarém, oeste do Pará, foi agredido depois de exigir comprovante de vacinação. O homem se recusou a apresentar o comprovante. pic.twitter.com/blrIXBUVsS — Leo Nunes (@Ieonunes) December 16, 2021





Imagens do sistema de segurança mostram que o recepcionista foi agredido e os clientes do local ficaram assustados com a reação do rapaz, que desferiu tapas e socos no trabalhador.

A proprietária do espaço ressaltou à TV Tapajós que o rapaz estava acompanhado de um casal de amigos. Ambos apresentaram seu comprovante de vacinação. Quando o rapaz foi questionado sobre sua imunização, agrediu o rapaz e foi sumariamente expulso do local após o ocorrido.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Santarém e o caso foi apresentado à Divisão de Vigilância Sanitária.





Decreto 1071/2021, instalado no dia 10 de dezembro na região, obriga os eventos e estabelecimentos a exigir de seus clientes a comprovação de seu esquema vacinal completo.