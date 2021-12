Reprodução: Redes Sociais Glaúcio foi morto a tiros em uma BMW blindada

Um homem foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira (10), na Vila São Luiz, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense (RJ). A vítima, identificada como Gláucio Ferreira, estava em uma BMW blindada quando foi atingida pelos tiros. Ainda não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram chamadas para a ocorrência. No local, os policiais militares isolaram a área do crime. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Gláucio Ferreira foi levado para o IML de Duque de Caxias.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fez a perícia no local. As investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Gláucio Ferreira foi segurança do vereador da Câmara Municipal de Duque de Caxias Claudio Thomaz (DEM) em 2013.

Leia Também

Vereadores assassinados

Em março deste ano, Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram assassinados por homens encapuzados. Em setembro, o vereador Joaquim José Quinze Santos, o Quinzé, também foi executado. Ele tinha 66 anos e era ex-policial militar. Em outubro, o vereador Alexsandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato, do Solidariedade, foi assassinado quando dirigia uma van, em Duque de Caxias. Os peritos recolheram cápsulas de fuzil.

Até hoje, nenhum caso foi solucionado. Uma das linhas de investigação da polícia é motivação política.