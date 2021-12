Reprodução/redes sociais Rio: Polícia mobiliza 250 agentes para localizar meninos desaparecidos

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira, dia 9, uma operação para prender traficantes de drogas da quadrilha apontada por raptar e matar Lucas Matheus, 9 anos Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique, 12.

Os meninos teriam sido espancados e mortos, em dezembro do ano passado, no Castelar, em Belford Roxo. O motivo: eles teriam pego o passarinho do tio de um traficante.



Cerca de 250 policiais participam da ação no Castelar, que começou por volta das 4h30 da manhã. As investigações identificaram 51 integrantes do tráfico e indiciou cinco pessoas por terem participado do triplo homicídio das crianças. Até o momento, pelo menos dez pessoas foram presas.

Outras 25 já se encontravam no sistema penitenciário. A reportagem do O DIA acompanha a operação desde a saída da Cidade da Polícia.



Participam da operação policias da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), especializadas e do departamento de polícia da Baixada.