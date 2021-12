Reprodução Vereador Antônio Bezerra Franco (PSB)

O vereador Antônio Bezerra Franco (PSB), de Tucumã, no Pará, foi amplamente criticado após sugerir que cães e gatos em situação de rua fossem usados como alimento de leões e onças em zoológico. A declaração foi dada durante sessão ordinária sobre proteção animal, na Câmara dos Vereadores, no último dia 25.

"Quem tem animal, tem que cuidar. Cada qual cuida do seu animal. Os que estão na rua, uns caras passam de carreta, recolhem, fazem exames e levam pro zoológico. Acho que a cidade que tem mais gato no Brasil é aqui, Tucumã. Os caras colocam os gatinhos no lixão e vai espalhando pela cidade. Gato é muito pequeno, acho que não dá nem uma dentada pra um leão, mas quem tem seus cachorros tem que cuidar”, disse. [Assista ao vídeo abaixo]

A sessão tratava de um PL apresentado pela vereadora Davina Rodrigues (MDB), cujo texto sugeria destinação de R$ 40 mil anualmente para animais que vivem nas ruas da cidade.

Ao ser questionado por outros parlamentares se pretendia matar cachorros e gatos, Antônio Bezerra Franco respondeu: "É, ué! Leva para o zoológico, coloca para fazer exames e lá, eles comem. Os leões e as onças".

Retratação

O parlamentar do PSB se retratou dias depois da declaração e reconheceu o erro.

"Quero retratar que errei, reconheço meu erro. Jamais desejo isso. Quando passo sono e passo muita fome, eu passo mal. Só o que estavam falando era nesse projeto, e já caminhava para uma hora da tarde. A sessão terminou 12h45. Então, povo de Tucumã e do Brasil, jamais eu vou desejar matar cachorro", disse.

"Iremos aprovar o projeto dentro da legalidade. Eu apoio todas as associações e ONG’s que querem fazer o melhor pro nosso município. Jamais serei contra um projeto que zela pelos cachorrinhos. Lá em casa tem três, todos adotados, estão gordos e sadios”, encerrou.