Reprodução VÍDEO: Criança é filmada pendurada em janela de edifício em Niterói

Uma criança foi flagrada - na tarde da última terça-feira (07) - pendurada em uma janela de um prédio em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Pelo vídeo, é possível notar o desespero dos cinegrafistas ao filmar o menor se segurando na moldura de vidro, no segundo andar do edifício. Veja:





Um dos moradores do apartamento em frente grita: "O garotinho está na janela, moça. O filho da senhora está na janela. Vai para o quarto, gente. Misericórdia".

Após o ocorrido, três pessoas que encontravam-se na varanda do apartamento entram correndo e retiram a criança da janela.





Internautas reagiram à publicação do vídeo nas redes sociais. Um dos espectadores afirmou: "Graças a Deus terminou tudo bem. Aguenta coração". Outro lembro da importância de medudas de segurança: ""Ainda bem que tinha tela de proteção!".