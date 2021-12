FreePik Instagram do Centro Cultural Olido é invadido por hackers

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), informou que a conta do Centro Cultural Olido, no Instagram, sofreu um ataque cibernético. Após o ocorrido, hackers alteraram as senhas e estão usando a credibilidade do equipamento cultural para aplicar golpes, com a suposta venda de produtos usados nos stories e feed.

A SMC alerta que não promove nenhum tipo de serviço de vendas de produtos e que não realiza transações financeiras por meio de suas redes sociais. A SMC já está trabalhando para reaver o perfil e, também, tomando as providências legais cabíveis, bem como o registro de Boletim de Ocorrência.