O tempo permanece úmido na capital paulista. Na madruga e no início da manhã a temperatura fica em torno dos 15ºC nesta quarta-feira (08). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 15ºC e a máxima de 21ºC.

No período da tarde, o sol aparece por pouco tempo. No começo da noite o tempo volta a ficar nublado e pode chuviscar na cidade também. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.