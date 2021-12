Reprodução: Agência Brasil Chuva em São Paulo

Uma mulher e duas crianças foram arrastadas pela enxurrada quando atravessavam uma área com enchente na estrada do Curucutu, em Paralheiros, zona sul de São Paulo . As vítimas estão desaparecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram terem visto as três vítimas serem arrastadas pela enxurrada para dentro de um rio. A corporação fizeram buscas pelos desaparecidos ao longo do ria, mas os trabalhos foram suspensos às 19h18.

Até o momento, ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

A instabilidade do tempo fez o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGESP) decretar estado de atenção para alagamentos na cidade. O alerta foi encerrado às 13h30 desta terça-feira.

Segundo o CGESP, tempo instável em São Paulo se mantém até a quarta-feira. A partir da quinta-feira, as instabilidades se afastam da capital paulista e o sol volta a predominar.