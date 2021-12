Redes sociais A explosão do veículo aconteceu por volta das 16h neste último domingo e deixou uma frentista de 42 anos ferida em Sorocaba

Neste domingo (5), um veículo explodiu enquanto era abastecido com gás natural no posto Extra Hiper Santa Rosália, no Jardim Peregrino, bairro de Sorocaba, no interior de São Paulo. O acidente, que aconteceu por volta das 16h, deixou uma frentista de 42 anos ferida. As informações são do portal Metrópoles.

A frentista sofreu um ferimento na testa e foi encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico. O incêndio não chegou a atingir outros carros.

Policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados que o motorista do automóvel, um Fiat/Palio Weekend cinza, é um funileiro de 47 anos. O homem não estava no carro no momento do acidente.

“As autoridades responsáveis realizaram perícia no local e a unidade permanece à disposição para colaborar com a apuração das causas do acidente” , disse o Extra em nota.

De acordo com as informações proferidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) ao Metrópoles, os policiais militares foram informados que o motorista foi até o local abastecer um botijão de gás residencial que estava instalado no carro.