Reprodução Médica é flagrada assinando receita com carimbo de outro profissional da saúde

Uma médica foi flagrada, neste sábado, prescrevendo receitas para pacientes da UPA Nova Cidade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, com o carimbo de outro profissional da saúde.

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados para verificar a denúncia contra a médica. A identidade dela não foi divulgada. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 72ª DP (São Gonçalo).

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo informou que a unidade é administrada por OS (organização social). A pasta esclareceu que a profissional em questão está devidamente capacitada para exercer suas funções e com registro de trabalho regular.

No momento do incidente, ela estava sem o seu carimbo de identificação e usava o de outro colega, que também estava na UMPA, para não deixar de atender aos pacientes. A prefeitura de São Gonçalo ressaltou que a unidade estava com plantão completo, sem ausências.

"De imediato, a unidade providenciou outro profissional para que o atendimento não fosse prejudicado, liberando a profissional em questão devido às circunstâncias", explicou a secretaria municipal de Saúde, em nota.