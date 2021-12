Reprodução/Twitter Presidente Jair Bolsonaro na motociata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um passeio de moto, neste sábado (4), e foi à periferia de Brasília, onde visitou uma feira em Samambaia, parou em frente a um mercado e abraçou moradores, que não usavam máscara.

O presidente esteve no local por volta do meio-dia deste sábado. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto. Havia pelo menos quatro seguranças acompanhando o presidente.

Bolsonaro se filiou ao PL no dia 30 de novembro. Ao iniciar a sessão, pediu que o pastor e deputado Marco Feliciano (PL-SP) fizesse uma oração. Hoje, durante conversa com seus apoiadores, Bolsonaro fez questão de perguntas a todos quem ali era evangélico.

Veja o vídeo do passeio, feito por um canal bolsonarista no Youtube: