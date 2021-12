Agência O Globo/Reprodução Delegacia de Búzios

Policiais da 127ª DP (Armação de Búzios) e agentes da Polícia Civil de Santa Catarina prenderam nesta terça-feira, dia 30, em Florianópolis (SC), um psiquiatra de 77 anos condenado por ter estuprado uma cliente, de 24 anos.

Após troca de informações e cruzamento de dados de inteligência, policiais civis da 127ª DP (Armação de Búzios) e do estado de Santa Catarina localizaram e prenderam, nesta terça-feira (30/11), em Florianópolis, um psiquiatra, de 77 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.



Segundo os agentes, o acusado foi investigado em um inquérito policial, instaurado em fevereiro de 2014 pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, por abusar sexualmente de uma paciente, à época com 24 anos.



De acordo com os policiais, ele teria dopado a vítima com medicamentos de uso controlado em uma consulta residencial, no bairro Manguinhos, em Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Pelo crime, o autor foi condenado a oito anos e seis meses de prisão.





Os agentes encontraram o acusado no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis, onde estava escondido há cerca de seis anos e meio e ainda exercendo a profissão. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.