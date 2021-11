Reprodução/PL Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

Ao se filiar nesta terça-feira no PL, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a "confiança" do presidente do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no âmbito do esquema do mensalão

Bolsonaro disse ter "orgulho" de fazer parte do partido, que integra o Centrão, bloco que ele criticava duranta a campanha presidencial.

"Motivo de orgulho muito grande estar aqui, satisfação. Agradeço à confiança que o Valdemar Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido", disse.