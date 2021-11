Reprodução/Twitter O professor dá aulas no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ), em Belém, no Pará.

Durante uma aula, um professor de medicina perguntou a uma aluna se quando ela fosse estuprada ela gostaria de usar lubrificante ou preferiria "no seco".

No momento do questionamento, o docente ensinava os alunos a fazerem o processo de intubação usando um boneco. Ele então questiona a aluna se ela usou lubrificante e quando ela responde que não, ele fala: “Quando a senhora for estuprada vai levar KY ou vai preferir no seco mesmo?

O professor dá aulas no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ), em Belém, no Pará. Um vídeo do momento, publicado na quinta-feira (25/11), circula nas redes sociais.

ABSURDO! NOJENTO! pic.twitter.com/EoQx9DDdiG — TANTO (@tantotupiassu) November 26, 2021

A Unifamaz disse em nota que já tomou as medidas necessárias para averiguar o caso. "O UNIFAMAZ reafirma seu compromisso com o ensino de qualidade, pautados no respeito humano e na integridade pessoal. Dessa forma, repudia veemente qualquer prática inadequada na relação acadêmica professor-aluno", afirmou.