Reprodução/ Metrópoles Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que "tá tudo certo" em relação a sua filiação ao PL. O partido informou na terça que a filiação será no dia 30 de novembro, o que foi confirmado por Bolsonaro agora. Segundo o presidente, questões pendentes em alguns estados já foram acertadas.

A filiação chegou a ser marcada para o dia 22, mas estava suspensa, segundo o próprio PL, após "após uma intensa troca de mensagens na madrugada" no 14 de novembro. Bolsonaro se irritou com o fato de, em diversos estados, haver a perspectiva de alianças em 2022 com nomes de oposição, de partidos como PT e PSB.

Ao caminhar entre o Palácio do Planalto e a Câmara, onde receberia a Medalha Mérito Legislativo , ele foi questionado pela imprensa se havia dado certo com o PL. Bolsonaro respondeu: "Tá tudo certo".

Leia Também

Na volta da Câmara para o Planalto, afirmou: "Tudo certo para ser um casamento em que seremos felizes para sempre".

Ele disse que a filiação será no dia 30, a princípio pela manhã. Bolsonaro disse que a questão dos estados tinha sido resolvida.

"Acertamos, São Paulo, alguns estados do Nordeste. No macro foi tudo conversado com Valdemar [Costa Neto, presidente do PL]. Sem problema. É uma pessoa conhecida por honrar a palavra. Da minha parte também. Temos tudo para realmente ajudar na política brasileira", afirmou.

Questionado que parlamentares gostaria de levar para o partido, respondeu:

"Quando se fala em eleição, o parlamentar, eu sempre fui assim, todo mundo tem isso, [pensa] mais o lado dele. Ele busca a reeleição dele. Logicamente quem quiser é bem-vindo, mas quem vai conversar sobre filiação de parlamentar é o próprio Valdemar ou alguém indicado por ele."