Reprodução: Redes Sociais Boi invade escola e deixa 14 crianças feridas

Mais de dez crianças ficaram feridas após um boi invadir uma escola municipal no Jardim Santa Rita, em Tatuí (SP) na tarde da última segunda-feira (22). O caso inédito aconteceu por volta das 15h40 na EMEF Prof Alan Alves de Araújo enquanto as crianças aproveitavam o intervalo de aula no pátio.

Segundo a prefeitura, o animal entrou pelo estacionamento da escola enquanto um veículo deixava o local. Ainda segundo o órgão, algumas crianças sofreram escoriações devido à correria e foram imediatamente socorridas pelo Samu e bombeiros.

Cerca de 12 crianças sofreram ferimentos leves e outras duas precisaram realizar exame ortopédico, pois estavam com suspeita de fratura.

Após a retirada das crianças do local, uma equipe de zooneses de Tatuí foram até a escola. Ao chegarem, eles sedaram o boi e o retiraram na caçamba de um caminhão. A prefeitura ainda informou que a saída do animal não teve danos.

Reprodução Boi sendo retirado da escola