A segunda-feira (22) começa com tempo frio na madrugada, mas com a presença do sol, as temperaturas sobem durante o dia. O site de meteorologia Climatempo divulgou que a mínima será de 13ºC e a máxima de 26ºC.

Não há previsão de chuva para esta segunda na capital. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 31% e 81% e os ventos devem atingir 11km/h.