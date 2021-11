Google Street View Rua Pão de Açúcar, que dá acesso ao Faz Quem Quer

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) fazem, na manhã desta segunda-feira (22), uma operação em quatro comunidades diferentes da Zona Norte do Rio: Faz Quem Quer, Cajueiro, Congonhas e Jorge Turco.



As comunidades são vizinhas e abarcam vários bairros da Zona Norte, como Madureira, Rocha Miranda, Colégio e Coelho Neto. O objetivo, segundo a PM, é 'combater ações criminosas'. A corporação ainda não informou sobre prisões, apreensões ou pessoas feridas. Nas redes sociais, moradores relatam a presença do veículo blindado da PM, o Caveirão, até mesmo no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, que não foi anunciado como um dos locais dessa operação.