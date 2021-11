Reprodução Incêndio atinge prédio em Perdizes

Um prédio residencial localizado na Rua Aimberê, no bairro de Perdizes, em São Paulo, foi atingido por incêndio durante a tarde desta sexta-feira (19). O Corpo de Bombeiros está atuando no local.

Segundo informações, nove viaturas foram enviadas para combater o fogo. O prédio foi evacuado e as vítimas estão sendo atendidas.

Nove pessoas foram encaminhadas para o hospital, sendo três para o Pronto-socorro do Hospital das Clínicas e uma para o Hospital São Camilo. Outras cinco vítimas estão sendo avaliadas pela equipe do SAMU.

O incêndio começou por volta das 14h. As equipes de resgate informaram que o fogo já foi extinto, no entanto, há muita fumaça no local. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Atualizando oco das 14h26 Fogo em apto pela R Aimbere. 09 vtms no local sendo 03 SOS PS HC, 01 SOS São Camilo e 05 vtms leves sendo avaliadas pelas equipes do SAMU. Inf finais. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 19, 2021





Atualizando oco das 14h26 Fogo em apto pela R Aimbere, 1807. Equipes efetuaram a extinção do fogo. Prédio sendo evacuado. Aguardando inf sobre vtms. Ainda muita fumaça pelo local. #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 19, 2021