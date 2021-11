Reprodução Twitter Homem fica preso em parapente no topo de um prédio em Vila Velha

Um homem que voava em um parapente ficou preso no topo de um prédio em Vilha Velha (ES), na orla da Praia da Cosa. O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (15).

Uma procissão passava na avenida onde fica o prédio no momento do acidente. A cena foi filmada por pedestres, enquanto moradores do edifício foram até a cobertura para tentar retirá-lo do equipamento. Veja o vídeo abaixo:

🎥 O parapente pendurado no prédio, uma procissão passando, um resgate pelos Bombeiros. Vila Velha, mais um feriado tranquilo. https://t.co/331RXQtow5 pic.twitter.com/LvtaPKdVyU — Fábio Botacin (@fbotacin) November 15, 2021





O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas, quando chegou ao local, o homem já havia saído do parapente. Segundo a corporação, o parapentista perdeu o controle do equipamento no momento em que fazia a descida.

Não foi necessário atendimento médico. O homem passa bem e não tem nenhum ferimento.