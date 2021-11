Reprodução/Redes Sociais e Página Rócio Um Bom Lugar Iguape Menino foi atacado por tubarão em praia de São Paulo

Nesta segunda-feira (15), um menino de 11 anos foi ferido por um tubarão em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo , enquanto estava no mar. A criança foi socorrida, levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e precisou levar pontos na coxa esquerda.

O garoto estava na água brincando com alguns familiares quando viu o tubarão indo em direção à sua perna. O incidente ocorreu por volta das 12 horas, na Praia do Boqueirão, e, de acordo com a prefeitura, o tubarão era da espécie cação.

Depois, o menino foi levado à unidade de saúde, levou pontos na perna e passa bem.

A criança mora no interior de São Paulo e estava na cidade para visitar o pai, que mora em Ilha Comprida, de acordo com o G1 .

O sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, acompanhou a ocorrência e informou que um cardume de cações que se deslocava do Sul para o Leste do país esbarrou na criança e causou uma lesão sem gravidade na perna esquerda, segundo nota da prefeitura.



Conforme a administração, o sargento disse que não há evidência de ataque ou marca de mordida. Para ele, o cardume estava se deslocando na zona de arrebentação de ondas — o que não é comum —, se assustou com o movimento dos banhistas e esbarrou no menino.

De acordo com os bombeiros, os cardumes geralmente se deslocam em áreas mais profundas e, por esse movimento ter sido rápido, não houve interdição ou ação preventiva nas praias.