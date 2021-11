Divulgação/Centro de Operações da Prefeitura do Rio Carro caiu no Canal do Mangue; acidente vitimou duas pessoas

Um acidente envolvendo três carros na Avenida Francisco Bicalho, na Zona Portuária do Rio, deixou duas pessoas mortas e três pessoas feridas no fim da madrugada deste domingo. Um veículo chegou a cair no Canal do Mangue. Bombeiros, CET-Rio, Guarda Municipal e equipes das polícias Civil e Militar atuaram no local.

Segundo os bombeiros, Rodrigo M. de Andrade, de 26 anos, e uma mulher de 25 anos faleceram no momento do acidente.

Ronaldo Roque, de 55 anos, Edson Fernando B. da Silva, de 27 anos, e Maria Helena G. da Silva foram socorridos para o Hospital Souza Aguiar.

O acidente ocorreu por volta das 5h15, na pista central da avenida, sentido Centro, na altura do IML. A pista, inclusive, ficou interditada por cerca de três horas, para a retirada do carro do canal, às 8h25.