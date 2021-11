Reprodução Apartamento de prédio em Jundiái explode e deixa 9 feridos

Um apartamento de um prédio residencial no bairro Cidade Jardim 2, em Jundiaí, no interior de SP, explodiu e deixou nove pessoas feridas. Câmeras de segurança flagraram o momento em que várias janelas explodem no primeiro andar do edifício. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (9). Veja o vídeo abaixo:





A identidade e o estado de saúde e das vítimas não foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros.

Moradores dizem que a explosão teria sido causada após uma mulher acender o fogão logo depois de passar um produto de limpeza altamente inflamável em móveis da cozinha.

Leia Também













De acordo com a Defesa Civil, o prédio precisou ser interditado, já as partes elétricas e hidráulicas foram danificadas no pavimento em que houve a explosão. As portas dos elevadores também ficaram totalmente danificadas. Cerca de 170 famílias deixaram o local rumo a casa de parentes, amigos ou hotéis.