Roberto Parizotti/FotosPublicas Chuva em São Paulo

O tempo volta a ficar instável nesta terça-feira (9), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas divulgou que a mínima será de 16°C e a máxima de 22°C.

O céu já amanhece nublado, com chuvas fracas e ocasionais ao decorrer do dia. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 55% e 95%.