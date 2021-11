Aline Souza/Divulgação Rosineia estava animada com a chegada das filhas

Ocorre nesta terça-feira (9) o sepultamento de Rosineia Tomaz Garcia, mulher de 37 anos que morreu após dar à luz quadrigêmeas em Criciúma. Segundo uma amiga da família, seu corpo será sepultado no mesmo lugar onde seu pai está enterrado. Uma celebração em memória da vítima foi realizada em uma capela mortuária em Morro da Fumaça às 8h30 de hoje.

Valdineia Tomaz, irmã de Rosineia, informou que a família está bastante abalada com a perda. Apesar do trauma e de terem nascido prematuras, as crianças estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passam bem.

Rosineia teve um problema de saúde e foi encaminhada à UTI, mas seu corpo não resistiu aos ferimentos. Além das quatro bebês, ela deixa outras duas filhas. A unidade de saúde afirmou que não vai se manifestar sobre o caso.