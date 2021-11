Roberto Parizotti/FotosPublicas Previsão do Tempo SP

A segunda-feira (08) derruba as temperaturas e volta com a chuva em São Paulo. O site de meteorologia Climatempo divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 24ºC.

Leia também Vacas correm soltas por rodovia após carro capotar na Inglaterra

O sol deverá aparecer entre as nuvens durante a manhã e o começo da tarde, no entanto, as pancadas de chuva marcam esta segunda. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 49% e 79% e os ventos devem atingir 15km/h.