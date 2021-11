Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

O sol deve predominar nesta sexta-feira (05), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16°C e máxima de 28°C.

O dia deve amanhcer com poucas nuvens, mas as temperaturas devem subir durante o dia. Sem previsão de chuva, a umidade do ar na capital paulista oscila entre 35% e 95%.