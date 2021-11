Reprodução Ciclista foi encaminhado para o hospital municipal Lourenço Jorge

Um acidente envolvendo um ônibus e um ciclista na Avenida Ayrton Senna, altura da Gardênia Azul, Zona Oeste, causou lentidão no trânsito na região, na manhã desta quinta-feira. O ciclista foi socorrido para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O acidente ocorreu por volta das 7h40 na altura do número 6.000 da via, sentido Linha Amarela. A pista foi liberada por volta das 8h30, mas ainda há lentidão no tráfego desde o Via Parque. Bombeiros do quartel da Barra e equipes da CET-Rio foram para o local.





Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do ciclista.